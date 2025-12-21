Masa Tomasevic, centrocampista dell'Inter femminile, ha segnato la rete del definitivo 1-2 sul Como che è valso il passaggio del turno in Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Penso che questa sia stata una vittoria molto importante per noi, soprattutto perché vogliamo andare lontano sia in campionato che in Coppa Italia. Spero davvero che riusciremo a continuare su questa strada.