Prima sconfitta del 2026 per l'Inter Women che si ferma contro la Roma: ecco le parole di mister Gianpiero Piovani

Alessandro Cosattini Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 22:02)

Prima sconfitta del 2026 per l'Inter Women che si ferma contro la Roma interrompendo una striscia di otto successi consecutivi. La sfida al vertice valida per la 15ª giornata di Serie A Femminile si chiude con la vittoria di misura della formazione giallorossa arrivata grazie al gol di Viens al 33’.

Ecco le parole dell’allenatore Gianpiero Piovani a Inter TV: “Sconfitta immeritata che fa male? Fa male, è immeritata, meritavamo molto di più per quanto visto in campo. Per la legge dei grandi numeri dopo tante vittorie ci sta perdere, non ci voleva in uno scontro diretto. Il nostro obiettivo è provarci con tutte le nostre forze, dobbiamo guardare avanti e migliorare i difetti, cercare di continuare sulla strada intrapresa, penso sia quella giusta.

Spunti positivi da oggi? I dettagli che sono mancati nell’ultima palla, siamo mancati, le palle arrivate in area erano molto sporche. Abbiamo avuto due o tre occasioni pulite, potevamo pareggiarla e poi vincerla, ma il calcio è questo e accettiamo il risultato del campo.

C’è la pausa per le nazionali ora, aspettiamo che tornino le altre ragazze, poi c’è la semifinale di Coppa Italia con la Roma e poi il Sassuolo, teniamo vive le ragazze, non cambia le cose questa sconfitta. Guardiamo avanti per cercare di mettere in difficoltà chiunque. 21 punti a disposizione, siamo a 6 di distanza dalla Roma, pensiamo di vincerle tutte ora. La Roma può sbagliare, noi non abbiamo margine di errore”.