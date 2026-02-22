FC Inter 1908
Femminile, Inter-Roma 0-1: decide il gol di Viens, si ferma la rincorsa nerazzurra

Le giallorosse si aggiudicano lo scontro al vertice e allungano a +6 in classifica sulle ragazze di Piovani
Fabio Alampi Redattore 

Prima sconfitta del 2026 per l'Inter Women che si ferma contro la Roma interrompendo una striscia di otto successi consecutivi. La sfida al vertice valida per la 15ª giornata di Serie A Femminile si chiude con la vittoria di misura della formazione giallorossa arrivata grazie al gol di Viens al 33'. Le nerazzurre rimangono al secondo posto in classifica a quota 30 punti, a meno sei punti proprio dalla Roma che sale a 36.

Femminile, Inter-Roma 0-1: decide il gol di Viens, si ferma la rincorsa nerazzurra- immagine 2
Getty Images

INTER-ROMA 0-1 | IL TABELLINO

—  

GOL: 33' Viens (R)

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen (84' 21 Tomaselli), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull (59' 9 Polli), 27 Csiszar (74' 20 Detruyer), 8 Vilhjalmsdottir (84' 16 Tomasevic), 22 Schough (74' 13 Merlo); 7 Bugeja, 31 Wullaert. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 2 Veje, 4 Heatley, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 20 Greggi, 8 Csiki, 10 Giugliano (69 9 Brennskag-Dorins); 15 Dragoni (87' 29 Rieke), 7 Viens (87' 16 Corelli), 22 Pandini (59' 25 Thogersen). A disposizione: 1 Lukasova, 5 Antonie, 6 Valdezate, 11 Haavi, 30 Babajide, 35 Ventriglia, 47 Galli, 78 Piekarska. Coach: Luca Rossettini

Ammonite: Oladipo (R), Andrés (I), Tomasevic (I)

Recupero: 2'; 9'

Arbitro: Mastrodomenico

Assistenti: Sicurello; De Luca

Quarto Ufficiale: Matteo

