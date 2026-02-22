Prima sconfitta del 2026 per l'Inter Women che si ferma contro la Roma interrompendo una striscia di otto successi consecutivi. La sfida al vertice valida per la 15ª giornata di Serie A Femminile si chiude con la vittoria di misura della formazione giallorossa arrivata grazie al gol di Viens al 33'. Le nerazzurre rimangono al secondo posto in classifica a quota 30 punti, a meno sei punti proprio dalla Roma che sale a 36.
inter femminile
Femminile, Inter-Roma 0-1: decide il gol di Viens, si ferma la rincorsa nerazzurra
INTER-ROMA 0-1 | IL TABELLINO—
GOL: 33' Viens (R)
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen (84' 21 Tomaselli), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull (59' 9 Polli), 27 Csiszar (74' 20 Detruyer), 8 Vilhjalmsdottir (84' 16 Tomasevic), 22 Schough (74' 13 Merlo); 7 Bugeja, 31 Wullaert. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
ROMA (4-3-3): 24 Baldi; 2 Veje, 4 Heatley, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 20 Greggi, 8 Csiki, 10 Giugliano (69 9 Brennskag-Dorins); 15 Dragoni (87' 29 Rieke), 7 Viens (87' 16 Corelli), 22 Pandini (59' 25 Thogersen). A disposizione: 1 Lukasova, 5 Antonie, 6 Valdezate, 11 Haavi, 30 Babajide, 35 Ventriglia, 47 Galli, 78 Piekarska. Coach: Luca Rossettini
Ammonite: Oladipo (R), Andrés (I), Tomasevic (I)
Recupero: 2'; 9'
Arbitro: Mastrodomenico
Assistenti: Sicurello; De Luca
Quarto Ufficiale: Matteo
