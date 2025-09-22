Inizia il countdown verso le semifinali della Serie A Women's Cup. L'Inter Women sfiderà la Juventus: fischio d'inizio previsto per mercoledì 24 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare.
Inter Women, Piovani: “Pronte per sfidare la Juventus. Sono molto fiducioso”
La squadra di Piovani arriva al match dopo la vittoria contro l'Hibernian, nel primo turno di Women's Europa Cup. È proprio il coach nerazzurro a presentare la sfida alle bianconere:
“Siamo pronti per la sfida contro la Juventus che per noi arriva dopo la gara in Scozia contro l'Hibernian, dove abbiamo conseguito una bella vittoria, soprattutto una prestazione convincente. Le ragazze sono motivate, ma lo sono sempre state nonostante dei piccoli acciacchi che abbiamo avuto questa settimana. Il lavoro che stanno facendo sia a livello di palestra sia a livello di campo è ottimo, sono molto fiducioso. È sempre bello vincere le partite perché si tiene alta l'autostima, il morale in questo momento è molto alto e quindi da parte nostra e da parte dello staff è bello vedere le ragazze sempre sorridenti.
È normale che nei momenti di difficoltà questa cosa va gestita al contrario e quindi dovremo essere bravi noi. Fino adesso per fortuna non è ancora successo e quindi continuiamo su questa strada che credo sia quella giusta per ottenere dei risultati importanti. Sarà una partita tosta perché affrontiamo le Campionesse d’Italia, noi lo scorso anno siamo arrivati appena dietro ma conosciamo le qualità della Juventus, quindi cercheremo di dare battaglia e soprattutto di giocare un buon calcio. ”
(Fonte: Inter.it)
