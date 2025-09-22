“Siamo pronti per la sfida contro la Juventus che per noi arriva dopo la gara in Scozia contro l'Hibernian, dove abbiamo conseguito una bella vittoria, soprattutto una prestazione convincente. Le ragazze sono motivate, ma lo sono sempre state nonostante dei piccoli acciacchi che abbiamo avuto questa settimana. Il lavoro che stanno facendo sia a livello di palestra sia a livello di campo è ottimo, sono molto fiducioso. È sempre bello vincere le partite perché si tiene alta l'autostima, il morale in questo momento è molto alto e quindi da parte nostra e da parte dello staff è bello vedere le ragazze sempre sorridenti.