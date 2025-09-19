FC Inter 1908
Le nerazzurre di Piovani, dopo aver eliminato le scozzesi dell'Hibernian, affronteranno la formazione albanese
Fabio Alampi Redattore 

Grazie al doppio successo contro l'l’Hibernian, l’Inter Women si è guadagnata la possibilità di proseguire il proprio cammino europeo accedendo al secondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.

Il sorteggio di Nyon ha tracciato il percorso delle nerazzurre: la squadra di Piovani affronterà il KFF Vllaznia in una doppia sfida. L'andata contro la formazione albanese si giocherà al KONAMI Football Centre il 7/8 ottobre, il ritorno si giocherà una settimana dopo in trasferta, il 15/16 ottobre.

Questa è l'ultima fase dell'edizione inaugurale alla quale accederanno nuovi club. Le 11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup saranno affiancate dallo Slovácko (ultima squadra qualificata direttamente), dalle 11 seconde classificate al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e dalle nove squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.

