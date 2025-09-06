Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-1 contro la Fiorentina in Women's Cup: "C'è molta soddisfazione, le ragazze hanno dato l'ennesima dimostrazione di sapersi far trovare pronte in partite importanti. Sono state brave a partire subito forte, aggressive. Il primo gol magari un po' fortunato, ma abbiamo gestito bene la partita e portato a casa 3 punti importantissimi".

"Dico sempre alle mie ragazze che l'avversario più pericoloso siamo noi stessi: se siamo noi stessi, possiamo mettere in difficoltà chiunque. La Fiorentina è una grande squadra, se abbiamo vinto contro di loro è perchè le ragazze hanno fatto quel qualcosa di più per cui magari, sotto certi punti di vista, avevano bisogno di crescere. Noi cerchiamo di aiutarle in questo step, di farle crescere quotidianamente, per provare a fare il salto di qualità. Do i meriti alle mie ragazze, le vedo tutti i giorni e buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo: questa per me è una soddisfazione enorme".