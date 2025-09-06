Seconda vittoria in due partite di Women's Cup per l'Inter che, dopo aver battuto il Genoa, superano anche la Fiorentina e salgono a quota 6 punti, rimanendo a punteggio pieno e ipotecando il passaggio in semifinale. Le nerazzurre di Piovani si sono imposte per 3-1, al termine di una gara messa subito in ghiaccio grazie ai gol di Polli e di Vilhjalmsdottir nei primi 4 minuti. La formazione ospite accorcia le distanze al 68' con Bredgaard, ma ci pensa Bugeja a chiudere i conti.
Women’s Cup, Inter-Fiorentina 3-1: nerazzurre a punteggio pieno, gara subito in discesa
LA CRONACA DEL MATCH—
90'+5' Fischio finale: Inter-Fiorentina 3-1. 90'+1' L'Inter chiuderà la gara in 10 a causa dell'espulsione di Bugeja.
90' Cinque minuti di recupero.
78' GOOOOOLLLLLL INTER!!! Bugeja ben servita da Csiszár entra in area, salta un difensore viola e da pochi passi non sbaglia.
70' L'inter reagisce al gol subito con una punizione alta di Glionna dai venti metri.
68' GOL Fiorentina. Bredgaard stoppa al limite, salta un difensore interista e di destro accorcia le distanze.
62' Janogy va sul fondo e serve al centro Wijnants che si gira e calcia di prima intenzione trovando una grande parata di Rúnarsdottir.
57' Schough dalla sinistra converge e calcia di destro, il tiro però è troppo centrale.
52' Grande azione per l'Inter con Glionna che serve Polli, la quale si coordina al volo e conclude trovando un grande intervento di Fiskerstrand.
46' Via alla ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+2' Fine primo tempo: Inter-Fiorentina 2-0.
45' Due minuti di recupero.
41' Merlo da fuori area prova a concludere, ma il portiere viola è attento e sventa la minaccia.
40' Bredgaard di sinistro dal limite ci prova, ma la palla finisce fuori bersaglio.
23' Si fanno vedere le ospiti: Woldvik conclude sfiorando il palo dopo l'ottimo assist di Hurtig.
20' Inter padrona totale del campo: Glionna dialoga in area con Polli e calcia di destro, ma il tiro è troppo debole.
4' GOOOOOOOLLLL INTER!! Due gol in due minuti per l'Inter!! Questa volta azione in contropiede con Glionna che verticalizza per Vilhjalmsdottir, la quale calcia di potenza trovando il gol del 2-0.
3' GOOOOOOOLLLL INTER!! Sponda di testa di Andres per Polli che dopo due conclusioni trova il gol che sblocca il match nel giorno della sua 100ª presenza in nerazzurro.
1' Fischio d'inizio: Forza ragazze!
