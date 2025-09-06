Le ragazze di Piovani si portano sul doppio vantaggio dopo neanche 5 minuti e chiudono nel finale: a segno Polli, Vilhjalmsdottir e Bugeja

Seconda vittoria in due partite di Women's Cup per l'Inter che, dopo aver battuto il Genoa, superano anche la Fiorentina e salgono a quota 6 punti, rimanendo a punteggio pieno e ipotecando il passaggio in semifinale. Le nerazzurre di Piovani si sono imposte per 3-1, al termine di una gara messa subito in ghiaccio grazie ai gol di Polli e di Vilhjalmsdottir nei primi 4 minuti. La formazione ospite accorcia le distanze al 68' con Bredgaard, ma ci pensa Bugeja a chiudere i conti.