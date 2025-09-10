La ripresa si apre come meglio non potrebbe: dopo pochi secondi Bugeja semina il panico in area e serve un assist perfetto a Polli, che da pochi passi firma il 3-0. L’Hibernian prova a reagire e al 66’ trova il gol della speranza con Adams, brava a girarsi in area. La rete non cambia però l’inerzia del match: l’Inter resta in pieno controllo e all’81’ cala il poker con una giocata di classe di Glionna, che entra in area e scarica un destro potente. Nel finale Tomasevic ci prova ancora, ma Schumacher è attenta. Finisce 4-1: una vittoria netta, meritata e che avvicina le nerazzurre al passaggio del turno.