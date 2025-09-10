FC Inter 1908
Women’s Europa Cup, l’Inter batte 4-1 l’Hibernian e ipoteca il passaggio del turno

Women’s Europa Cup, l’Inter batte 4-1 l’Hibernian e ipoteca il passaggio del turno - immagine 1
Autentico show delle nerazzurre di Piovani, che travolgono le scozzesi: a segno Bugeja, Schough, Polli e Glionna
Fabio Alampi 

Una serata europea da ricordare per l’Inter Women che, davanti al proprio pubblico, supera con autorità l’Hibernian con un netto 4-1 nell’andata del primo turno di qualificazione della Women’s Europa Cup. Prestazione di qualità e carattere per le nerazzurre, capaci di indirizzare il match già nei primi minuti e di consolidare il vantaggio con una prova corale, intensa e brillante.

Avvio sprint dell’Inter che mette subito in chiaro le proprie intenzioni: al 4’ magia in area con Andrés che inventa per Magull, tacco illuminante a liberare Bugeja, glaciale davanti a Schumacher per l’1-0. Le nerazzurre continuano a spingere e al 10’ arriva il raddoppio: splendida azione manovrata, con Robustellini che dalla sinistra serve Schough, sinistro preciso e imparabile per il 2-0 interista. Il dominio della squadra di Piovani è totale: Polli di testa sfiora il tris al 22’, mentre al 29’ è ancora Bugeja a rendersi pericolosa con un destro da fuori che colpisce il palo. Nel finale di tempo ci prova anche Andrés con una torsione velenosa, ma la palla sfiora il legno. Le squadre vanno al riposo sul meritato doppio vantaggio.

La ripresa si apre come meglio non potrebbe: dopo pochi secondi Bugeja semina il panico in area e serve un assist perfetto a Polli, che da pochi passi firma il 3-0. L’Hibernian prova a reagire e al 66’ trova il gol della speranza con Adams, brava a girarsi in area. La rete non cambia però l’inerzia del match: l’Inter resta in pieno controllo e all’81’ cala il poker con una giocata di classe di Glionna, che entra in area e scarica un destro potente. Nel finale Tomasevic ci prova ancora, ma Schumacher è attenta. Finisce 4-1: una vittoria netta, meritata e che avvicina le nerazzurre al passaggio del turno.

Women’s Europa Cup, l’Inter batte 4-1 l’Hibernian e ipoteca il passaggio del turno- immagine 2
Getty Images

LA CRONACA DEL MATCH

—  

90'+4' Fischio finale: Inter-Hibernian 4-1.

90' Quattro minuti di recupero.

87' Tomasevic si coordina bene in area di rigore e calcia di destro, Schumacher para senza problemi.

81' GOOOOOOOOOOOLLLLL INTER!!! Glionna entra in area e con un potente destro batte Schumacher. Grandissimo gol!

66' GOL Hibernian. Adams con una girata di destro da centro area non sbaglia.

46' GOOOOOOOOOLLLLLLL INTER!! E sono tre! Bugeja entra in area e serve Polli che da pochi passi non sbaglia.

46' Via alla ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Andrés si rende pericolosa: con una torsione sfiora il palo alla destra di Schumacher.

41' Robustellini di sinistro in area, conclusione alta di poco.

29' Inter a un passo dal terzo gol. Palo di Bugeja da fuori area.

22' Bugeja dalla destra crossa al centro dove Polli da grande attaccante di testa anticipa un avversario e conclude poco sopra la traversa.

10' GOOOOOOOOOOOOOLLLL INTER! Raddoppio delle nerazzurre: Robustellini dalla sinistra taglia il campo con un passaggio servendo Schough che di sinistro piazza la palla dove il portiere avversario non può arrivare.

9' Tiro dalla destra di Schough che finisce fuori. Inter padrona del campo.

4' GOOOOOOOOOOOLLLL INTER!! Azione straordinaria delle nerazzurre: palla morbida di Andres nel cuore dell'area dove Magull di tacco libera Bugeja che da pochi passi non sbaglia.

2' Vilhalmsdottir di testa si rende pericolosa dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo.

1' Fischio d'inizio: forza ragazze!!

Women’s Europa Cup, l’Inter batte 4-1 l’Hibernian e ipoteca il passaggio del turno- immagine 3
Getty Images

INTER-HIBERNIAN 4-1 | TABELLINO

—  

Reti: 4' Bugeja (I), 10' Schough (I), 46' Polli (I), 67' Adams (H), 81' Glionna (I).

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andres, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough (20 Detruyer 60'), 10 Magull, 27 Csiszar (21 Tomaselli 84'), 8 Vilhalmsdottir (18 Glionna 60'), 14 Robustellini (33 Bartoli 84'); 7 Bugeja, 9 Polli (16 Tomašević 68'). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 13 Merlo, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

HIBERNIAN (4-3-3): 1 Schumacher; 5 Papadopoulos, 31 Taylor, 4 Hunter, 3 Gibb (22 Doran-Barr 80'); 6 Grant, 16 Notley, 27 Burchill (24 Bowie Tegan 67'); 9 Adams, 18 Livingstone, 10 McGovern A disposizione: 25 Armitage, 7 Boughton, 29 Morrison. Coach: Stewart Hall

Ammonite: Grant (H), Robustellini (I).

Arbitro: Caroline Lanssens

Assistenti: Jacobs-Etienne

Quarto Ufficiale: Van Laere

(inter.it)

