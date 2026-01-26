Elisa Polli, colei che ha segnato il gol decisivo in extremis in Como-Inter Women di oggi, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro al triplice fischio. Qui le sue considerazioni:
Inter Women, Polli: “Si era messa male, brave a riprenderla. Il nostro trend ora…”
Il pensiero dell'attaccante di Inter Women dopo la vittoria delle ragazze di Piovani in Como-Inter
"Continuiamo il trend positivo, dobbiamo dare il 100% in queste partite che ancora ci attendono. Sarà un mese importante per la nostra stagione. Cinque gol contro il Como? Oggi contavano i tre punti. La partita si era messa male, ma siamo unite e abbiamo trovato la strada per riprenderla. La continuità per noi è importantissima, siamo alla settima vittoria di fila. Ci siamo riprese, ora dobbiamo continuare così".
