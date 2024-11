Chiara Robustellini, difensore dell'Inter femminile, ha deciso la sfida contro la Lazio con un suo gol. Queste le sue parole a fine partita ai microfoni di Inter TV: "Il mio gol? Un movimento che proviamo spesso in allenamento, che non mi veniva negli altri anni e che sto migliorando. Sono felicissima di aver fatto un gol di questo tipo: è stata una vittoria importante. Una partita molto sofferta, loro giocano veramente bene e a tratti meritavano. Noi abbiamo fatto la partita e abbiamo portato a casa il risultato. Sono contenta.

Bilancio del girone di andata? Abbiamo perso soltanto una partita, immeritatamente: dobbiamo continuare su questa strada, migilorando giorno dopo giorno. Abbiamo le qualità per farlo. La Sampdoria? Arrivano cariche, sono a caccia di punti. Noi dobiamo mettere in campo il 100% come in ogni partita e divertirci. Unite facciamo sempre risultato".