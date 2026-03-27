Dopo l'1-1 nella sfida d'andata la squadra di Piovani si gioca l'accesso alla finalissima di Coppa Italia nel ritorno all'Arena Civica

Alessandro De Felice Redattore 27 marzo - 21:00

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli Women, l'Inter di Gianpiero Piovani ritrova immediatamente il pubblico nerazzurro all'Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre sono attese da una sfida fondamentale: l'Inter Women affronta la Roma nella semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata: alle 15:00 di domenica 29 marzo le ragazze di Piovani scenderanno in campo per conquistarsi la finalissima della Coppa nazionale.

Sarà la quarta partita stagionale tra nerazzurre e giallorosse, la sfida che sta accendendo l'annata del calcio femminile: in Serie A le due squadre occupano le prime due posizioni in classifica e in Coppa Italia si affrontano per un posto in finale.

La partita di domenica 29 marzo sarà un big match attesissimo, decisivo per il finale di stagione. Il match d'andata è terminato 1-1 sotto una pioggia battente: ora all'Arena Civica Gianni Brera le nerazzurre avranno bisogno di tutto il sostegno dei tifosi interisti per inseguire la finale di Coppa Italia.

Una sfida importante, un big match tutto da vivere per un obiettivo straordinario: domenica 29 marzo alle 15:00 l'Inter affronta la Roma nella semifinale di ritorno della Coppa Italia all'Arena Civica Gianni Brera. Come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Sarà un pomeriggio pieno di passione nerazzurra, che verrà ulteriormente arricchito da un intrattenimento coinvolgente grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ: saranno loro a scaldare l'ambiente per tutti i tifosi nerazzurri presenti all'Arena. Non solo: prima e durante la gara ci saranno anche attività per famiglie e bambini, il tutto incorniciato all'interno di un’atmosfera autentica fatta di passione, tifo e divertimento.

Nel pre partita, a partire dall'apertura dei cancelli fino all'inizio della gara, i tifosi potranno vivere un momento straordinario con un ospite speciale: lo storico capitano nerazzurro Giuseppe Bergomi incontrerà i tifosi presenti all'Arena per un indimenticabile Meet&Greet. Le sorprese però non finiscono qui: i tifosi riceveranno infatti un coupon speciale per accedere a un'offerta dedicata in tutti gli Inter Store.

Musica, divertimento e attività uniche in un pomeriggio a forti tinte nerazzurre: tutti i tifosi sono chiamati a riempire l'Arena Civica domenica 29 marzo in occasione di Inter-Roma!

(Fonte: Inter.it)