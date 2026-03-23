Dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli Women, l'Inter di Gianpiero Piovani ritrova immediatamente il pubblico nerazzurro all'Arena Civica Gianni Brera. Le nerazzurre sono attese da una sfida fondamentale: l'Inter Women affronta la Roma nella semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata: alle 15:00 di domenica 29 marzo le ragazze di Piovani scenderanno in campo per conquistarsi la finalissima della Coppa nazionale.
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Inter Women, domenica la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma
Le nerazzurre di Piovani, dopo l'1-1 della gara di andata, cerca contro le giallorosse l'accesso alla finalissima
Sarà la quarta partita stagionale tra nerazzurre e giallorosse, la sfida che sta accendendo l'annata del calcio femminile: in Serie A le due squadre occupano le prime due posizioni in classifica e in Coppa Italia si affrontano per un posto in finale.
La partita di domenica 29 marzo sarà un big match attesissimo, decisivo per il finale di stagione. Il match d'andata è terminato 1-1 sotto una pioggia battente: ora all'Arena Civica Gianni Brera le nerazzurre avranno bisogno di tutto il sostegno dei tifosi interisti per inseguire la finale di Coppa Italia.
(inter.it)
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