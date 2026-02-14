Inter Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quando ci sarà la sfida con la Roma

Prosegue il cammino dell'Inter Women nella Coppa Italia Femminile, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026.

Le nerazzurre dopo aver sconfitto il Como Women agli ottavi ed aver superato la Ternana nel doppio confronto valido per i quarti di finale con un 2-0 all'andata e un netto 4-0 nella gara di ritorno, affronteranno la Roma in semifinale.

Le gare contro la formazione giallorossa, che ha superato la Lazio ai quarti, si giocheranno sempre in doppia sfida: l'andata è in programma giovedì 12 marzo alle 18:00, il ritorno il 28-29 marzo. L'Inter di Piovani, vista la miglior posizione nella graduatoria di accesso, disputerà l'andata in trasferta e il ritorno in casa.