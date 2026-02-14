FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quando ci sarà la sfida con la Roma

inter femminile

Inter Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quando ci sarà la sfida con la Roma

Inter Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quando ci sarà la sfida con la Roma - immagine 1
Le nerazzurre dopo aver sconfitto il Como Women agli ottavi ed aver superato la Ternana, affronteranno la Roma in semifinale.
Matteo Pifferi Redattore 

Prosegue il cammino dell'Inter Women nella Coppa Italia Femminile, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026.

Le nerazzurre dopo aver sconfitto il Como Women agli ottavi ed aver superato la Ternana nel doppio confronto valido per i quarti di finale con un 2-0 all'andata e un netto 4-0 nella gara di ritorno, affronteranno la Roma in semifinale.

Le gare contro la formazione giallorossa, che ha superato la Lazio ai quarti, si giocheranno sempre in doppia sfida: l'andata è in programma giovedì 12 marzo alle 18:00, il ritorno il 28-29 marzo. L'Inter di Piovani, vista la miglior posizione nella graduatoria di accesso, disputerà l'andata in trasferta e il ritorno in casa.

QUARTI DI FINALE

ANDATA

Milan-Fiorentina 1-1

Ternana-INTER 0-2

Lazio-Roma 0-0

Napoli Women-Juventus 1-2

RITORNO

Roma-Lazio 3-0

INTER-Ternana 4-0

Fiorentina-Milan 1-0

Juventus-Napoli Women 2-1

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

SEMIFINALI ANDATA

Mercoledì 11 marzo

Fiorentina-Juventus, ore 18:00

Giovedì 12 marzo

Roma-INTER, ore 18:00

SEMIFINALI RITORNO: 28-29 marzo

Juventus-Fiorentina

INTER-Roma

FINALE: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

INTER ONLINE STORE

La maglia Home per la stagione 2025/26

 

Leggi anche
Inter Women, primo contratto da professionista per Giudici: “Un sogno che si avvera”
Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA