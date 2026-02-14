Prosegue il cammino dell'Inter Women nella Coppa Italia Femminile, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026.
Inter Women in semifinale di Coppa Italia: ecco quando ci sarà la sfida con la Roma
Le nerazzurre dopo aver sconfitto il Como Women agli ottavi ed aver superato la Ternana nel doppio confronto valido per i quarti di finale con un 2-0 all'andata e un netto 4-0 nella gara di ritorno, affronteranno la Roma in semifinale.
Le gare contro la formazione giallorossa, che ha superato la Lazio ai quarti, si giocheranno sempre in doppia sfida: l'andata è in programma giovedì 12 marzo alle 18:00, il ritorno il 28-29 marzo. L'Inter di Piovani, vista la miglior posizione nella graduatoria di accesso, disputerà l'andata in trasferta e il ritorno in casa.
QUARTI DI FINALE
ANDATA
Milan-Fiorentina 1-1
Ternana-INTER 0-2
Lazio-Roma 0-0
Napoli Women-Juventus 1-2
RITORNO
Roma-Lazio 3-0
INTER-Ternana 4-0
Fiorentina-Milan 1-0
Juventus-Napoli Women 2-1
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
SEMIFINALI ANDATA
Mercoledì 11 marzo
Fiorentina-Juventus, ore 18:00
Giovedì 12 marzo
Roma-INTER, ore 18:00
SEMIFINALI RITORNO: 28-29 marzo
Juventus-Fiorentina
INTER-Roma
FINALE: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
