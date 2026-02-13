FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile”

inter femminile

Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile”

Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile” - immagine 1
La centrocampista della formazione femminile nerazzurra ha presentato ai microfoni di Inter TV la prossima sfida di campionato
Fabio Alampi Redattore 

Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Parma: "Stiamo facendo molto bene, queste vittorie sono frutto di tutti gli allenamenti fatti. Ogni partita dobbiamo dare sempre il 100% e pensare a ogni singola partita e non a lungo termine. Si lavora su tutti gli aspetti, abbiamo uno staff molto preparato e ci mettiamo completamente a loro disposizione".

Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile”- immagine 2
Getty Images

"Ogni partita è difficile, il Parma lo ha dimostrato anche all'andata. Noi dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto come fatto in queste ultime dieci partite".

Inter Women, Tomaselli: “Pensiamo partita per partita. Con il Parma gara difficile”- immagine 3
Getty Images

"La Roma? Sappiamo tutti che questa partita è importante come le altre. Faremo di tutto per restare a 5 punti dalla Roma affrontando poi lo scontro diretto nel migliore dei modi".

Leggi anche
Inter Women, primo contratto da professionista per Giudici: “Un sogno che si avvera”
UFFICIALE / Inter Women, primo contratto per Rachele Giudici: accordo fino al 2028

© RIPRODUZIONE RISERVATA