Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Parma: "Stiamo facendo molto bene, queste vittorie sono frutto di tutti gli allenamenti fatti. Ogni partita dobbiamo dare sempre il 100% e pensare a ogni singola partita e non a lungo termine. Si lavora su tutti gli aspetti, abbiamo uno staff molto preparato e ci mettiamo completamente a loro disposizione".