Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Parma: "Stiamo facendo molto bene, queste vittorie sono frutto di tutti gli allenamenti fatti. Ogni partita dobbiamo dare sempre il 100% e pensare a ogni singola partita e non a lungo termine. Si lavora su tutti gli aspetti, abbiamo uno staff molto preparato e ci mettiamo completamente a loro disposizione".
La centrocampista della formazione femminile nerazzurra ha presentato ai microfoni di Inter TV la prossima sfida di campionato
"Ogni partita è difficile, il Parma lo ha dimostrato anche all'andata. Noi dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto come fatto in queste ultime dieci partite".
"La Roma? Sappiamo tutti che questa partita è importante come le altre. Faremo di tutto per restare a 5 punti dalla Roma affrontando poi lo scontro diretto nel migliore dei modi".
