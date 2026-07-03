Il nuovo tecnico della formazione femminile nerazzurra si presenta: "Voglio vedere una squadra protagonista"

Fabio Alampi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 13:16)

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Davi Sassarini, nuovo allenatore dell'Inter Women, si è presentato ai tifosi nerazzurri rilasciando le prime parole ai microfoni di Inter TV.

Quali sono le emozioni che prova in questo momento?

"Una bellissima sensazione. Già entrare qua dentro (nella sala dei trofei, ndr) è una sensazione meravigliosa. Ti gratifica, ma è solo l'inizio di un percorso".

Cosa l'ha convinta a sposare il progetto di Inter Women?

"La grande professionalità che ho trovato, la grande ambizione. Ho trovato un grande connubio con la società nelle ambizioni che vogliamo perseguire. C'è grande motivazione nel volerlo fare".

Quali sono gli elementi fondamentali per costruire un percorso di crescita e continuità ad alto livello?

"Innanzitutto la passione, che poi porta al lavoro. L'emozione che hai tutti i giorni nel farlo. Questa perseveranza porta all'attenzione nei dettagli, nei particolari. Tutto può portare a risultati importanti. Ma tutto parte dalla passione e dall'emozione".

Quali idee porterà in questa nuova avventura?

"L'idea di vedere una squadra protagonista, che ha voglia di determinare la partita, che ha voglia di giocare con coraggio, anche sbagliando, ma che sia protagonista ovunque. Che abbia nel DNA la voglia di provare a vincere tutte le partite".

Sarà una stagione molto lunga, la squadra competerà su più fronti: come se l'aspetta?

"Entusiasmante. Quando puoi giocare più partite durante la settimana è bello, gratificante, stimolante per tutto il gruppo, lo staff, l'entourage. Già vedendo la pianificazione della preparazione, le amichevoli, la possibilità di giocare tante partite anche all'estero, ti dà grande stimolo per una stagione che sarà lunga, bella, entusiasmante e di grande passione".

Ha un messaggio per i tifosi nerazzurri?

"Noi daremo tutto, chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto. Questo è un popolo meraviglioso. Quando ho scelto di venire qui c'era anche l'idea di essere all'Inter e so che ci staranno vicini come hanno sempre fatto".