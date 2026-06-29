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U17 femminile, l’Inter perde 2-0 contro la Juventus la finale scudetto
Si conclude in Finale Scudetto il cammino nei playoff dell'Inter U17 femminile: le nerazzurre perdono 2-0 contro la Juventus nell'ultimo atto stagionale, giocato allo Stadio dei Pini "Germano Todoli" di Milano Marittima.
La partita si decide nel primo tempo, con Grigolo che porta avanti le bianconere all'8', mettendo in rete di testa su assist di Marinotto. Il raddoppio arriva al 35' con Pozzo, che si presenta davanti a Ferraro e piazza il destro all'angolino. Le ragazze di Marelli provano a reagire nella ripresa, ma non riescono a riaprire la partita.
Si chiude così una stagione di altissimo livello per l'Inter U17 femminile, protagonista di un percorso ricco di emozioni e di ottimi risultati.
(inter.it)
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