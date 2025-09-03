Inter Women, rottura del legamento crociato per Serturini: il comunicato

Annamaria Serturini si è sottoposta ad esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Serturini nel corso della prossima settimana sarà sottoposta a intervento chirurgico.
(inter.it)
