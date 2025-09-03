FC Inter 1908
Inter Women, rottura del legamento crociato per Serturini: il comunicato

Annamaria Serturini si è sottoposta ad esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano
Matteo Pifferi 

Annamaria Serturini si è sottoposta ad esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Serturini nel corso della prossima settimana sarà sottoposta a intervento chirurgico.

(inter.it)

