Grazie al successo per 4-1 contro il Valur, l’Inter Women si è guadagnata la possibilità di proseguire il proprio cammino europeo accedendo al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
inter femminile
UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date
Il sorteggio di Nyon ha tracciato il percorso delle nerazzurre: la squadra di Piovani affronterà l'Hibernian FC Women nella doppia sfida per accedere all'Europa Cup. L'andata contro la formazione scozzese si giocherà al KONAMI Football Centre mercoledì 10 settembre alle ore 20:00, il ritorno si giocherà una settimana dopo, mercoledì 17 settembre all'Easter Road Stadium di Edimburgo con fischio d'inizio programmato alle ore 20:00.
Undici club accedono alla Women's Europa Cup direttamente a questo turno, mentre altri 11 provengono dal secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup accedono al secondo turno di qualificazione, raggiungendo le altre partecipanti dirette provenienti dalla Women's Champions League.
UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE
Primo turno di qualificazione
Andata: Inter-Hibernian FC Women | Mercoledì 10 settembre, ore 20:00
Ritorno: Hibernian FC Women-Inter | Mercoledì 17 settembre, ore 20:00
Secondo turno di qualificazione
Sorteggio: 19 settembre, Nyon
Andata: 7/8 ottobre
Ritorno: 15/16 ottobre
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio
(Fonte: Inter.it)
