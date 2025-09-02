FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date

inter femminile

UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date

UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date - immagine 1
L'andata della doppia sfida per accedere all'Europa Cup è in programma il 10 settembre in casa, il ritorno il 17 in trasferta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Grazie al successo per 4-1 contro il Valur, l’Inter Women si è guadagnata la possibilità di proseguire il proprio cammino europeo accedendo al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.

UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date- immagine 2
Getty Images

Il sorteggio di Nyon ha tracciato il percorso delle nerazzurre: la squadra di Piovani affronterà l'Hibernian FC Women nella doppia sfida per accedere all'Europa Cup. L'andata contro la formazione scozzese si giocherà al KONAMI Football Centre mercoledì 10 settembre alle ore 20:00, il ritorno si giocherà una settimana dopo, mercoledì 17 settembre all'Easter Road Stadium di Edimburgo con fischio d'inizio programmato alle ore 20:00.

Undici club accedono alla Women's Europa Cup direttamente a questo turno, mentre altri 11 provengono dal secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup accedono al secondo turno di qualificazione, raggiungendo le altre partecipanti dirette provenienti dalla Women's Champions League.

UEFA Women’s Europa Cup, l’Inter Women sfiderà l’Hibernian FC: le date- immagine 3
Getty Images

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE

Primo turno di qualificazione

Andata: Inter-Hibernian FC Women | Mercoledì 10 settembre, ore 20:00

Ritorno: Hibernian FC Women-Inter | Mercoledì 17 settembre, ore 20:00

Secondo turno di qualificazione

Sorteggio: 19 settembre, Nyon

Andata: 7/8 ottobre

Ritorno: 15/16 ottobre

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 novembre

Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon

Andata: 25 o 26 aprile

Ritorno: 2 o 3 maggio

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Inter Women, Polli: “Felici di proseguire il cammino in Europa. Adesso…”
Inter Women, Magull: “Quest’anno vogliamo vincere trofei. Oggi abbiamo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA