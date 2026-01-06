Al Tony Bezzina Stadium la formazione nerazzurra di Piovani domina e vince nettamente contro la squadra maltese

Non poteva esserci maniera migliore di chiudere il ritiro maltese per l'Inter Women: le ragazze di Piovani vincono nettamente la partita amichevole contro l'Hibernians Football Club, formazione locale che milita nella massima serie del campionato di Malta. Al Tony Bezzina Stadium di Paola, città dell'Hibernians dove l'Inter si è allenata nel corso del suo soggiorno a Malta, le nerazzurre hanno vinto con il netto risultato di 0-12: le reti interiste portano le firme di Detruyer, Bugeja (tripletta), Tomasevic, Magull, Bartoli, Polli (doppietta), Tomaselli, Glionna e Csiszar.