Ufficiale il primo contratto da professionista per Rachele Giudici. L'Inter ha annunciato la firma della centrocampista classe 2008 fino al 30 giugno 2028.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile UFFICIALE / Inter Women, primo contratto per Rachele Giudici: accordo fino al 2028
inter femminile
UFFICIALE / Inter Women, primo contratto per Rachele Giudici: accordo fino al 2028
Ufficiale il primo contratto da professionista per la giovane centrocampista classe 2008 fino al 30 giugno 2028
Di seguito la nota ufficiale:
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Rachele Giudici. La centrocampista classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA