UFFICIALE / Inter Women, primo contratto per Rachele Giudici: accordo fino al 2028

Ufficiale il primo contratto da professionista per la giovane centrocampista classe 2008 fino al 30 giugno 2028
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Ufficiale il primo contratto da professionista per Rachele Giudici. L'Inter ha annunciato la firma della centrocampista classe 2008 fino al 30 giugno 2028.

Di seguito la nota ufficiale:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Rachele Giudici. La centrocampista classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".

(Fonte: Inter.it)

