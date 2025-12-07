FC Inter 1908
Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa

Prova importante da parte delle ragazze di Piovani davanti al pubblico di casa nel match di campionato di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Una giornata perfetta, una prestazione senza sbavature. L‘Inter Women vince con autorità contro il Genoa, imponendosi per 5-0 nell’ottava giornata di campionato, davanti al pubblico dell’Arena Civica. Una gara dominata dall’inizio alla fine, impreziosita da gol di grande qualità e da un atteggiamento sempre propositivo.

Le nerazzurre partono fortissimo e dopo appena nove minuti trovano il vantaggio: batti e ribatti in area, la palla resta lì e Wullaert è la più lesta a intervenire di testa per l’1-0. Passano tre minuti e l’Inter raddoppia: il cross dalla sinistra di Vilhjalmsdottir viene respinto male da Forcinella, sul pallone si avventa Csiszar che di testa firma il 2-0. La squadra di Piovani continua a spingere, creando occasioni e controllando il ritmo. Il Genoa si rende pericoloso al 29’ con un destro dal limite di Bettalli, ma la palla finisce sul fondo. Al 42’ è Rúnarsdottir a intervenire con sicurezza, sventando la minaccia rossoblù. Nel finale di tempo arriva anche il tris: al 46’ Tomasevic, dopo un batti e ribatti in area, trova il tap-in decisivo di destro per il 3-0 che chiude la prima frazione.

La ripresa si apre con lo stesso copione: Inter in totale controllo e costantemente proiettata in avanti. Al 52’ arriva il poker: splendida torsione di Milinkovic, che gira di testa sotto l’incrocio una palla perfetta e porta il risultato sul 4-0. Poco dopo entra in campo Schough, che sfiora subito il gol con un destro ravvicinato respinto da Forcinella al 57’. Le occasioni continuano a fioccare: al 61’ Monterubbiano incrocia da venti metri trovando la risposta attenta di Rúnarsdottir. Il definitivo 5-0 arriva al 65’: Csiszar legge perfettamente la profondità e serve un assist illuminante per Wullaert, che a tu per tu con il portiere chiude la partita con freddezza e firma la sua doppietta personale. L’Inter continua a gestire, sfiorando ancora il gol al 74’ con Schough, fermata nuovamente da una grande parata di Forcinella. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una vittoria netta, meritata e mai in discussione.

Reti: 9', 65' Wullaert (I), 12' Csiszar (I), 45'+1' Tomasevic (I), 52' Milinkovic (I). INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés (33 Bartoli 58'); 13 Merlo (22 Schough 58'), 16 Tomasevic, 27 Csiszar (7 Bugeja 68'), 18 Glionna; 10 Magull (44 Consolini 75'), 8 Vilhjalmsdottir; 31 Wullaert (11 Van Djik 68'). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 20 Detruyer. Coach: Gianpiero Piovani

GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 23 Vigilucci, 2 Lipman, 20 Giles, 17 Acuti; 4 Bettalli (9 Sondergaard 46'), 19 Hilaj (14 Ferrara 80'), 10 Cinotti; 27 Monterubbiano (16 Curraji 80'), 13 Bahr (22 Bargi 65'), 45 Massa (30 Giacobbo 65'). A disposizione: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 5 Abate, 8 Cuschieri, 28 Parolo, 44 Mele, 74 Lucafo. Coach: Sebastian De La Fuente

Ammonite: Andres (I).

Arbitro: Poli Assistenti: Marchese-Montanelli Quarto Ufficiale: Barbetti

