Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa

La ripresa si apre con lo stesso copione: Inter in totale controllo e costantemente proiettata in avanti. Al 52’ arriva il poker: splendida torsione di Milinkovic, che gira di testa sotto l’incrocio una palla perfetta e porta il risultato sul 4-0. Poco dopo entra in campo Schough, che sfiora subito il gol con un destro ravvicinato respinto da Forcinella al 57’. Le occasioni continuano a fioccare: al 61’ Monterubbiano incrocia da venti metri trovando la risposta attenta di Rúnarsdottir. Il definitivo 5-0 arriva al 65’: Csiszar legge perfettamente la profondità e serve un assist illuminante per Wullaert, che a tu per tu con il portiere chiude la partita con freddezza e firma la sua doppietta personale. L’Inter continua a gestire, sfiorando ancora il gol al 74’ con Schough, fermata nuovamente da una grande parata di Forcinella. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una vittoria netta, meritata e mai in discussione.
Reti: 9', 65' Wullaert (I), 12' Csiszar (I), 45'+1' Tomasevic (I), 52' Milinkovic (I). INTER (3-4-2-1): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés (33 Bartoli 58'); 13 Merlo (22 Schough 58'), 16 Tomasevic, 27 Csiszar (7 Bugeja 68'), 18 Glionna; 10 Magull (44 Consolini 75'), 8 Vilhjalmsdottir; 31 Wullaert (11 Van Djik 68'). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 20 Detruyer. Coach: Gianpiero Piovani
GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 23 Vigilucci, 2 Lipman, 20 Giles, 17 Acuti; 4 Bettalli (9 Sondergaard 46'), 19 Hilaj (14 Ferrara 80'), 10 Cinotti; 27 Monterubbiano (16 Curraji 80'), 13 Bahr (22 Bargi 65'), 45 Massa (30 Giacobbo 65'). A disposizione: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 5 Abate, 8 Cuschieri, 28 Parolo, 44 Mele, 74 Lucafo. Coach: Sebastian De La Fuente
Ammonite: Andres (I).
Arbitro: Poli Assistenti: Marchese-Montanelli Quarto Ufficiale: Barbetti
