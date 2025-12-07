Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa

Le nerazzurre partono fortissimo e dopo appena nove minuti trovano il vantaggio: batti e ribatti in area, la palla resta lì e Wullaert è la più lesta a intervenire di testa per l’1-0. Passano tre minuti e l’Inter raddoppia: il cross dalla sinistra di Vilhjalmsdottir viene respinto male da Forcinella, sul pallone si avventa Csiszar che di testa firma il 2-0. La squadra di Piovani continua a spingere, creando occasioni e controllando il ritmo. Il Genoa si rende pericoloso al 29’ con un destro dal limite di Bettalli, ma la palla finisce sul fondo. Al 42’ è Rúnarsdottir a intervenire con sicurezza, sventando la minaccia rossoblù. Nel finale di tempo arriva anche il tris: al 46’ Tomasevic, dopo un batti e ribatti in area, trova il tap-in decisivo di destro per il 3-0 che chiude la prima frazione.