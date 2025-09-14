Serie A Women’s Cup: l’Inter perde in casa contro il Como

Un pomeriggio amaro per l’Inter Women, che all’Arena Civica di Milano cade 1-0 contro il Como nella terza giornata della Serie A Women’s Cup. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo, ma decisa nel finale dal gol di Lehmann , che ha consegnato i tre punti alle ospiti. Una sconfitta che non lascia conseguenze visto che la squadra di Piovani aveva già centrato la qualificazione alle final four della competizione.

Le nerazzurre partono con il piglio giusto, creando la prima occasione già al 5’ con Polli, vicina al gol di testa dopo il cross di Bowen, ma murata dalla deviazione di un difensore. L’Inter spinge e al 13’ è Santi a provare la conclusione dalla distanza, controllata da Gilardi. Le nerazzurre vanno vicinissime al vantaggio al 29’, quando la punizione di Santi pesca Milinkovic in area: il colpo di testa della numero 4 termina però a lato. Poco dopo, al 40’, la stessa Milinkovic sfiora il vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, respinto sulla linea da un difensore comasco. Nel finale di tempo ci prova anche Consolini, ma la sua conclusione è facile preda di Gilardi. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con lo stesso copione: Inter propositiva e subito pericolosa al 53’ con Polli, che impegna Gilardi con un colpo di testa ravvicinato. Al 69’ ancora la numero 9 serve Glionna in area, anticipata all’ultimo dall'estremo difensore comasco. Le nerazzurre insistono, e al 71’ Nischler trova una conclusione potente che chiama Belli a un grande intervento. Poco dopo Petzelberger ha la palla del vantaggio, ma da pochi passi calcia incredibilmente alto. Al 78’ arriva l’episodio decisivo: un errore in costruzione apre la strada a Lehmann, che dal limite calcia di destro trovando il gol del vantaggio con la deviazione sfortunata di Bartoli. Nel finale l’Inter si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Al 90’+3’ occasione clamorosa per Vilhjalmsdottir, che trova davanti a sé la respinta decisiva di Gilardi. È l’ultima chance del match: il Como resiste e porta via i tre punti dall’Arena Civica.