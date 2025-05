Il tecnico della formazione femminile nerazzurra ha commentato il successo per 0-1 sul campo della Juventus

È stata una vittoria arrivata su un campo importante, contro una grande squadra che ha meritato di vincere il campionato. Noi però abbiamo dimostrato di aver meritato il secondo posto e la qualificazione in Champions. Questa vittoria ci gratifica e sappiamo che questa è una base importante per crescere e costruire come vogliamo noi il nostro futuro, il prossimo anno ripartiremo con tanta ambizione. L'obiettivo è quello di fare sempre meglio".