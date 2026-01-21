Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così il successo contro la Ternana in Coppa Italia

21 gennaio 2026

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana: "Sono molto felice per le ragazze, oggi ne abbiamo cambiate 10 rispetto a omenica e hanno fatto favvero bene. Abbiamo ottenuto una bella vittoria su un campo difficilissimo e insidioso, questo vuol dire che le giocatrici che abbiamo a disposizione, fuori una dentro un'altra, non cambia niente: questa è la cosa positiva. Sono veramente felice per il risultato e per la prestazione, di carattere, di voglia di continuare nel percorso nostro".

"Sono soddisfatto, ho avuto risposte importanti da parte di tutte, erano cariche. Mi ero raccomandato il giorno prima e così è successo. Questo risultato è tutto merito loro, hanno vinto una partita importante, in vista del ritorno prendiamo un bel vantaggio, però non si molla niente: sappiamo com'è fatto il calcio, può succedere di tutto. La prestazione di questa sera è molto confortante".

"Sesta vittoria consecutiva? Dobbiamo dare segnali importanti soprattutto a noi, continuare a lavorare su questa direzione e non guardare cosa fanno le altre. Abbiamo magari un margine di errore ridotto rispetto alle altre, mi riferisco alla Roma, e quindi dobbiamo sbagliare poco. La Roma ha un vantaggio importante. Credo che questo tipo di prestazioni siano importanti anche in ottica futura. La continuità conta tanto, vorrebbe dire continuare un percorso di crescita importante. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, in quetso momento stiamo viaggiando ad alta velocità".