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inter femminile
Serie A Women, ecco le date della stagione 2026-2027
La FIGC divisione calcio femminile ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2026/27. Come già accaduto per la prima volta nell'annata appena conclusa, anche il prossimo anno l'Inter Women sarà impegnata in campionato e nella Serie A Women's Cup, il torneo che inaugura la nuova stagione e anticipa la Serie A.
La nuova stagione delle nerazzurre prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup. La finale della competizione è in programma tra il 19 e il 20 settembre: dalla settimana successiva invece ricomincerà la Serie A femminile, che vedrà la sua conclusione nel weekend 15-16 maggio 2027. Per quanto riguarda la Coppa Italia femminile il percorso dell'Inter comincerà al secondo turno, in programma tra il 19 e il 20 dicembre.
Oltre alle competizioni nazionali l'Inter Women parteciperà per il secondo anno consecutivo ai preliminari della UEFA Women's Champions League: le nerazzurre partiranno dal terzo turno, strutturato con una doppia sfida andata e ritorno. Le due partite si giocheranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre: l'Inter conoscerà il nome del suo avversario dopo il sorteggio in programma a Nyon il 10 agosto.
SERIE A WOMEN'S CUP—
1° Giornata Fase a gironi: 22-23 agosto 2026
2° Giornata Fase a gironi: 29-30 agosto 2026
3° Giornata Fase a gironi: 5-6 settembre 2026
Semifinali: 12-13 settembre 2026
Finale: 19-20 settembre 2026
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE—
Terzo turno di qualificazione: andata mercoledì 26 agosto 2026 - ritorno mercoledì 2 settembre 2026
SERIE A WOMEN—
Inizio Campionato: 26-27 settembre 2026
Soste: 10-11 ottobre 2026 (Nazionali) - 28-29 novembre 2026 (Nazionali) - 5-6 dicembre 2026 (Nazionali) - 26-27 dicembre 2026 (sosta natalizia) - 2-3 gennaio 2027 (sosta natalizia) - 27-28 febbraio 2027 (Nazionali) - 6-7 marzo 2027 (Nazionali) - 17-18 aprile 2027 (Nazionali) - 24-25 aprile 2027 (Nazionali)
Fine Campionato: 15-16 maggio 2027
COPPA ITALIA WOMEN—
2° Turno: 19-20 dicembre 2026
Quarti di finale (andata): 19-20-21 gennaio 2027
Quarti di finale (ritorno): 16-17-18 febbraio 2027
Semifinali (andata): 16-17-18 marzo 2027
Semifinali (ritorno): sabato 27 marzo 2027
Finale: 22-23 maggio 2027
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