Inter Women, Magull: “Quest’anno vogliamo vincere trofei. Oggi abbiamo…”

Matteo Pifferi Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 19:32)

Lina Magull ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto dall'Inter Women contro il Valur:

"Siamo molto contente della vittoria, due giorni fa eravamo deluse per la sconfitta, adesso dobbiamo rimanere positive, guardare alle opportunità e siamo contenti che il percorso possa andare avanti"

"Stiamo migliorando giorno dopo giorno sin dalla pre-season, anche in allenamento e nelle partite. La partita più brutta che abbiamo fatto è col Brann ma può capitare, adesso dobbiamo rialzarci, siamo state molto motivate e siamo contente della vittoria di oggi"

"Adesso dobbiamo switchare la mente, sono due competizioni diverse e anche il campionato è molto importante. Vogliamo vincere qualcosa in campionato, abbiamo due giorni per riposare e poi penseremo alla prossima partita"