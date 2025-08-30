Lina Magull ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto dall'Inter Women contro il Valur:
Inter Women, Magull: “Quest’anno vogliamo vincere trofei. Oggi abbiamo…”
"Siamo molto contente della vittoria, due giorni fa eravamo deluse per la sconfitta, adesso dobbiamo rimanere positive, guardare alle opportunità e siamo contenti che il percorso possa andare avanti"
"Stiamo migliorando giorno dopo giorno sin dalla pre-season, anche in allenamento e nelle partite. La partita più brutta che abbiamo fatto è col Brann ma può capitare, adesso dobbiamo rialzarci, siamo state molto motivate e siamo contente della vittoria di oggi"
"Adesso dobbiamo switchare la mente, sono due competizioni diverse e anche il campionato è molto importante. Vogliamo vincere qualcosa in campionato, abbiamo due giorni per riposare e poi penseremo alla prossima partita"
