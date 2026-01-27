UFFICIALE / Inter Women, Annika Paz ha firmato fino al 2027

Cresciuta nel vivaio del River Plate, Paz ha debuttato da professionista nel 2024, segnando il suo primo gol in prima divisione contro il Belgrano. È stata protagonista nelle nazionali giovanili argentine, prima da capitana dell’Under-17 e poi venendo convocata nell’Under-20. Nel 2025 ha esordito con la nazionale maggiore nel match contro l’Uruguay, segnando dopo 13 minuti dal suo ingresso. A soli 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile sudamericana. Paz è stata convocata per il Campionato Sudamericano Sub 20 in Paraguay, dove l’Argentina esordirà il 7 febbraio contro l’Ecuador.