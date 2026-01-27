Altra tappa nel viaggio in nerazzurro del difensore classe '99, elemento fondamentale della formazione di Piovani

Scendendo in campo da titolare contro il Como Women Beatrice Merlo ha tagliato un traguardo prestigioso: il difensore dell'Inter Women ha infatti giocato la sua partita numero 150 con la maglia nerazzurra. Un momento significativo e importante per Beatrice, che ha potuto festeggiare con una bella vittoria in rimonta in una partita ricca di emozioni.

La storia di Beatrice Merlo con l'Inter parte da molto lontano: il difensore ha debuttato con la maglia nerazzurra in Serie A il 14 settembre 2019, nella sfida casalinga con l’Hellas Verona. In questa stagione Merlo ha collezionato 16 presenze: 9 in campionato, 3 nella Serie A Women's Cup e 4 tra le qualificazioni alla UEFA Women's Champions League e le gare di UEFA Women's Europa Cup, nella prima stagione della storia dell'Inter in cui le nerazzurre sono state impegnate nelle competizioni europee. Nel corso della sua carriera Beatrice ha realizzato anche 5 gol con la maglia nerazzurra, 4 in campionato e uno in Coppa Italia.

Prima di scendere in campo nella sfida contro il Como Women Merlo ha raccontato tutte le sue emozioni ai microfoni di Rai Sport: "Questo è un traguardo che fin dall'inizio della mia carriera ho sempre sognato e oggi posso raggiungerlo. Sono orgogliosa perché l'Inter per me è da sempre stata casa e famiglia. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportata e che anche oggi è qui a sostenermi, dedico a loro questo traguardo".

