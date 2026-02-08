L'attaccante, che ha segnato nella partita contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Inter TV

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio - 19:00

Haley Bugeja, attaccante dell'Inter Women, dopo il tre a zero sulla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Inter TV: «Risposta a Juve e Roma? Una bella vittoria oggi. Non so quante ne abbiamo vinte di fila ma abbiamo trovato il ritmo. Dobbiamo guardare avanti, mancano nove partite e proveremo a dare tutto nei prossimi mesi. Ovviamente siamo felici per oggi».

-Settima vittoria consecutiva in campionato, dieci vittorie tra Coppa Italia e campionato: state molto bene...

Abbiamo trovato il nostro ritmo, credo. Non era facile: abbiamo trovato tanti ostacoli ed infortuni, ma adesso abbiamo trovato la forza del gruppo. Guardiamo avanti e c'è tanto di positivo a cui guardare e da cui partire per migliorare le nostre prestazioni.

-Grande prestazione e grande gol. Anche tu stai bene...

Quest'anno sto trovando la porta e sono felice. Non posso fare nulla senza le mie compagne: sono loro che mi trovano e mi aiutano a trovare la porta. Vogliamo finire la stagione nel migliore modo possibile e mettiamo tutto in campo.

-Alla prossima c'è il Parma e potrebbe essere una gara con delle insidie?

L'ultima volta che li abbiamo sfidati non è stato facile. Saremo fuori casa. Hanno affrontato la Roma e non sarà facile. Crediamo nel nostro gruppo e facciamo il possibile per un'altra vittoria la settimana prossima.

