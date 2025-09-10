FC Inter 1908
inter femminile

UFFICIALE – Inter Women, intervento per Serturini: il comunicato del club

UFFICIALE – Inter Women, intervento per Serturini: il comunicato del club - immagine 1
Il club nerazzurro ha diramato un comunicato al termine dell'intervento per un aggiornamento sulle condizioni della centrocampista
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Annamaria Serturini, calciatore dell'Inter Women, si è operata nella gironata di oggi. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato al termine dell'intervento per un aggiornamento sulle condizioni della centrocampista.

UFFICIALE – Inter Women, intervento per Serturini: il comunicato del club- immagine 2
"In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice nerazzurra Annamaria Serturini è stata sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento è perfettamente riuscito e nelle prossime settimane la calciatrice inizierà il percorso riabilitativo".

(Fonte: Inter.it)

