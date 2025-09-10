UFFICIALE – Inter Women, intervento per Serturini: il comunicato del club

Annamaria Serturini, calciatore dell'Inter Women, si è operata nella gironata di oggi. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato al termine dell'intervento per un aggiornamento sulle condizioni della centrocampista.
"In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice nerazzurra Annamaria Serturini è stata sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
L’intervento è perfettamente riuscito e nelle prossime settimane la calciatrice inizierà il percorso riabilitativo".
(Fonte: Inter.it)
