Si chiude l'esperienza in nerazzurro anche per Sofie Junge Pedersen: la centrocampista danese è arrivata all'Inter dalla Juventus nell'estate del 2023. In due stagioni all'Inter Pedersen ha collezionato 25 presenze e 2 gol, arrivati contro Sampdoria e Fiorentina nel corso del suo primo campionato con la maglia nerazzurra.