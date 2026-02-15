Dopo il 3-0 in casa contro la Fiorentina, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 14ª giornata di Serie A Femminile: la formazione di Piovani sfida in trasferta il Parma, con fischio d'inizio previsto alle 12:30 allo Stadio "Il Noce".
inter femminile
Women, le formazioni ufficiali di Parma-Inter: le scelte di Piovani
Le nerazzurre occupano il secondo posto nella classifica della Serie A Femminile 2025/26 a quota 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte con 30 gol segnati e 12 subiti.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Giovanni Valenti e Gianpiero Piovani:
PARMA (3-4-3): 12 Ceasar; 23 Cissoko, 25 Ambrosi, 6 Masu; 16 Real, 27 Gueguen, 29 Uffren, 18 Dominguez; 46 Benedetti, 13 Kerr, 5 Kajan A disposizione: 1 Fabiano, 22 Copetti, 7 Rabot, 9 Lonati, 14 Minuscoli, 15 Esteve Quintero, 17 Distefano, 19 Zamanian, Redondo Navarro, Leskinen, Cox. Coach: Giovanni Valenti
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 13 Merlo, 16 Tomasevic, 22 Schough, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani Arbitro: Leorsini Assistenti: Allievi-Skura Quarto Ufficiale: Tedesco
