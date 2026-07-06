FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Serie A Women’s Cup 2026/27, sorteggiati i gironi: le prime avversarie dell’Inter

inter femminile

Serie A Women’s Cup 2026/27, sorteggiati i gironi: le prime avversarie dell’Inter

Serie A Women’s Cup 2026/27, sorteggiati i gironi: le prime avversarie dell’Inter - immagine 1
La competizione, inaugurata nella stagione 2025/26, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto: gli impegni delle nerazzurre
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si fa sempre più vicino l'inizio della nuova stagione di calcio femminile, con la definizione dei gironi e del calendario della Serie A Women's Cup 2026/27. La competizione, inaugurata nella stagione 2025/26, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e vedrà le 12 squadre di Serie A Femminile divise in tre gironi: si qualificano alla fase finale le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.

Rispetto allo scorso anno, le semifinali verranno giocate in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

Serie A Women’s Cup 2026/27, sorteggiati i gironi: le prime avversarie dell’Inter- immagine 2
Getty Images

L'Inter Women, che prima del sorteggio occupava il terzo posto nella graduatoria della competizione, è stata inserita nel Gruppo A con Lazio, Napoli Women e Parma. Le nerazzurre esordiranno nel weekend del 22-23 agosto in casa del Parma nella prima giornata, mentre ospiteranno il Napoli Women nella seconda giornata, in programma nel weekend del 29-30 agosto, e la Lazio nella terza giornata, nel weekend del 5-6 settembre.

FASE A GIRONI:

Girone A: Inter, Lazio, Napoli Women, Parma

Girone B: Roma, Fiorentina, Sassuolo, Ternana Women

Girone C: Juventus, Milan, Como Women, Como 1907

IL CALENDARIO DELL'INTER

    • 22-23 agosto: Parma-Inter

    • 29-30 agosto: Inter-Napoli Women

    • 5-6 settembre: Inter-Lazio

    (inter.it)

    Leggi anche
    Inter Women, Sassarini: “Sarà una stagione entusiasmante, c’è grande motivazione”
    Inter Women, UFFICIALE: David Sassarini è il nuovo allenatore, il comunicato

    © RIPRODUZIONE RISERVATA