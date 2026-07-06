La competizione, inaugurata nella stagione 2025/26, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto: gli impegni delle nerazzurre

Fabio Alampi Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 14:46)

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Si fa sempre più vicino l'inizio della nuova stagione di calcio femminile, con la definizione dei gironi e del calendario della Serie A Women's Cup 2026/27. La competizione, inaugurata nella stagione 2025/26, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e vedrà le 12 squadre di Serie A Femminile divise in tre gironi: si qualificano alla fase finale le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.

Rispetto allo scorso anno, le semifinali verranno giocate in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

L'Inter Women, che prima del sorteggio occupava il terzo posto nella graduatoria della competizione, è stata inserita nel Gruppo A con Lazio, Napoli Women e Parma. Le nerazzurre esordiranno nel weekend del 22-23 agosto in casa del Parma nella prima giornata, mentre ospiteranno il Napoli Women nella seconda giornata, in programma nel weekend del 29-30 agosto, e la Lazio nella terza giornata, nel weekend del 5-6 settembre.

FASE A GIRONI:

Girone A: Inter, Lazio, Napoli Women, Parma

Girone B: Roma, Fiorentina, Sassuolo, Ternana Women

Girone C: Juventus, Milan, Como Women, Como 1907

IL CALENDARIO DELL'INTER

22-23 agosto: Parma-Inter

29-30 agosto: Inter-Napoli Women

5-6 settembre: Inter-Lazio

(inter.it)