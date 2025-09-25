Women’s Cup, Piovani: “Meritavamo il pareggio: a fine gara ho detto alle ragazze che…”

“Ci portiamo a casa un secondo tempo di grande qualità, con tante occasioni create", dice Piovani dopo il KO in semifinale con la Juve

Matteo Pifferi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 18:02)

Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, ha parlato così a Inter TV dopo la sconfitta contro la Juventus in Women's Cup:

“Ci portiamo a casa un secondo tempo di grande qualità, con tante occasioni create. Nel primo tempo siamo state molto contratte, eravamo tese e siamo state poco lucide nell'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo svoltato: purtroppo il risultato ci condanna, ma penso che la prestazione sia lì da vedere e quando si gioca in questo modo un allenatore deve essere sereno: possiamo fare bene in futuro.

Meritavamo il pareggio, se avessimo segnato magari la partita sarebbe ulteriormente cambiata. Sulle ali dell'entusiasmo abbiamo avuto tanta foga, ma anche qualità, che è mancata soltanto nella finalizzazione. Di solito giocatrici come le nostre difficilmente sbagliano, ma continuiamo a lavorare: ho detto alle ragazze che abbiamo altri obiettivi da raggiungere e cercheremo di fare qualcosa di importante per questa Società. Ci dispiace per i tifosi che sono accorsi in massa per incitare le ragazze: cercheremo di regalare loro soddisfazioni più avanti.

Dobbiamo continuare nel nostro lavoro, questo percorso è nato lo scorso anno e lo portiamo avanti con fiducia, crediamo tanto in queste ragazze. I cambi dalla panchina sono valsi una prestazione importante, crediamo in tutte loro: c'è grande fiducia da parte nostra verso ognuna delle nostre giocatrici, indipendentemente dalla loro età”

(inter.it)