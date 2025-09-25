Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, ha parlato così a Inter TV dopo la sconfitta contro la Juventus in Women's Cup:
Women’s Cup, Piovani: “Meritavamo il pareggio: a fine gara ho detto alle ragazze che…”
“Ci portiamo a casa un secondo tempo di grande qualità, con tante occasioni create. Nel primo tempo siamo state molto contratte, eravamo tese e siamo state poco lucide nell'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo svoltato: purtroppo il risultato ci condanna, ma penso che la prestazione sia lì da vedere e quando si gioca in questo modo un allenatore deve essere sereno: possiamo fare bene in futuro.
Meritavamo il pareggio, se avessimo segnato magari la partita sarebbe ulteriormente cambiata. Sulle ali dell'entusiasmo abbiamo avuto tanta foga, ma anche qualità, che è mancata soltanto nella finalizzazione. Di solito giocatrici come le nostre difficilmente sbagliano, ma continuiamo a lavorare: ho detto alle ragazze che abbiamo altri obiettivi da raggiungere e cercheremo di fare qualcosa di importante per questa Società. Ci dispiace per i tifosi che sono accorsi in massa per incitare le ragazze: cercheremo di regalare loro soddisfazioni più avanti.
Dobbiamo continuare nel nostro lavoro, questo percorso è nato lo scorso anno e lo portiamo avanti con fiducia, crediamo tanto in queste ragazze. I cambi dalla panchina sono valsi una prestazione importante, crediamo in tutte loro: c'è grande fiducia da parte nostra verso ognuna delle nostre giocatrici, indipendentemente dalla loro età”
