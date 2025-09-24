L'allenatore dell'Inter Femminile ha commentato a Skysport l'eliminazione dalla Coppa per mano della Juve

Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato la sconfitta dell'Inter per due a uno contro la Juve nella semifinale della Women's Cup. Nonostante l'eliminazione dalla competizione il mister salva la prestazione delle sue ragazze: «Sono contento di quella. Abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva. Il secondo poi è un altro errore nostro, ma il pari lo meritavamo e il loro portiere ha fatto miracoli».

Ai microfoni di Skysport l'allenatore nerazzurro ha sottolineato: «La strada intrapresa è giusta, giusto lo spirito. Ci è mancata la zampata vincene che ci poteva permettere di pareggiare e in una mezz'ora sono uscite loro in contropiede due o tre volte, la Juve è così. L'Inter ci ha creduto e ha messo in difficoltà una squadra forte».

«Chi è la favorita tra Juve e Roma? Sono due squadre forti, se la gicheranno fino alla fine noi dobbiamod are fastdio e cercare di giocarcela sempre fino in fondo e ci saremo anche noi a giocarcela tra le favorite se giochiamo così», ha concluso il tecnico.

