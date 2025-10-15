Dopo il 7-0 dell'andata l'Inter Women si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione dellaUEFA Women’s Europa Cup.
inter femminile
Women’s Europa Cup, Vllaznia-Inter formazioni ufficiali: rientra Vilhjalmsdottir
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
Queste le formazioni ufficiali:
KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett; 15 Madril, 6 Strkalj; 20 Montenegro, 7 Deda, 11 Doci; 9 Borci. A disposizione: 1 Wilson, 3 Leba, 8 Berisha, 13 Renteria, 17 Ndoci, 19 Groves, 21 Hasaj, 27 Cungu, 29 Cid, 30 Mesa. Coach: Nikolin Leka
INTER (4-3-1-2): 32 Belli; 13 Merlo, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 14 Robustellini; 21 Tomaselli, 6 Santi, 16 Tomašević; 8 Vilhjálmsdóttir; 7 Bugeja, 18 Glionna. A disposizione: 1 Runarsdottir, 12 Piazza, 5 Andres, 9 Polli, 20 Detruyer, 22 Schough, 24 Milinković, 27 Csiszár, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Ana Maria Terteleac
Assistenti: Alexandra Apostu, Bianca Diana Florea
Quarto ufficiale: Andreea Mihaela Zdrascovici
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA