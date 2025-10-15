Dopo il 7-0 al Konami Football Centre l'Inter di Piovani si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione dellaUEFA Women’s Europa Cup.
Women’s Europa Cup, stasera Vllaznia-Inter: ecco orario e dove vederla in diretta
Le nerazzurre di Piovani, dopo il successo per 7-0 dell'andata, cercano in Albania il pass per la prossima fase
La partita di ritorno contro la formazione albanese si giocherà mercoledì 15 ottobre al Loro-Boriçi Stadium con fischio d'inizio alle ore 18:00.
Nella giornata di martedì l'Inter Women ha raggiunto l'Albania e ha svolto l'allenamento di rifinitura a Scutari, città del Vllaznia dove si giocherà la sfida del secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Europa Cup.
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
