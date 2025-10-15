FC Inter 1908
Women’s Europa Cup, stasera Vllaznia-Inter: ecco orario e dove vederla in diretta

Le nerazzurre di Piovani, dopo il successo per 7-0 dell'andata, cercano in Albania il pass per la prossima fase
Dopo il 7-0 al Konami Football Centre l'Inter di Piovani si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione dellaUEFA Women’s Europa Cup.

La partita di ritorno contro la formazione albanese si giocherà mercoledì 15 ottobre al Loro-Boriçi Stadium con fischio d'inizio alle ore 18:00.

Nella giornata di martedì l'Inter Women ha raggiunto l'Albania e ha svolto l'allenamento di rifinitura a Scutari, città del Vllaznia dove si giocherà la sfida del secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Europa Cup.

Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.

