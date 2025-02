Prestigioso riconoscimento per l'attaccante nerazzurra, che si è imposta davanti alla compagna di squadra Detruyer

Record assoluto per Tessa Wullaert, prima e unica calciatrice a ricevere la Scarpa d'Oro belga per ben cinque volte in carriera. L'attaccante nerazzurra e leader della Nazionale belga di cui è capitano, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie alle sue prestazioni e al suo carisma, aggiungendo questo premio ad una bacheca già ricchissima.