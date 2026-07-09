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UFFICIALE – Inter Women, Jelcic saluta: addio a titolo definitivo, dove giocherà

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Il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione, che saluta l'attaccante bosniaca classe 2004
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter Women saluta Maja Jelcic. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante bosniaca classe 2004 allo Young Boys, club in cui ha militato in prestito nella passata stagione.

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Maja Jelcic ha totalizzato 2 gol in 18 presenze con la maglia nerazzurra nella stagione 2023/2024.

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Getty Images

Di seguito il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelčić: l’attaccante classe 2004 si trasferisce allo Young Boys a titolo definitivo".

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