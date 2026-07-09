L’Inter Women saluta Maja Jelcic. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante bosniaca classe 2004 allo Young Boys, club in cui ha militato in prestito nella passata stagione.
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fcinter1908 inter femminile UFFICIALE – Inter Women, Jelcic saluta: addio a titolo definitivo, dove giocherà
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UFFICIALE – Inter Women, Jelcic saluta: addio a titolo definitivo, dove giocherà
Il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione, che saluta l'attaccante bosniaca classe 2004
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Maja Jelcic ha totalizzato 2 gol in 18 presenze con la maglia nerazzurra nella stagione 2023/2024.
Di seguito il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelčić: l’attaccante classe 2004 si trasferisce allo Young Boys a titolo definitivo".
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