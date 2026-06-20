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fcinter1908 inter primavera Inter, il programma del settore giovanile: i prossimi impegni delle formazioni nerazzurre
inter primavera
Inter, il programma del settore giovanile: i prossimi impegni delle formazioni nerazzurre
Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 21 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Parma-Inter (andata 1-2) - C.S. Il Noce, Noceto (PR).
UNDER 17 Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Hellas Verona 4-3 (andata 0-0). Inter qualificata alle Final Four Reti: 19' Piva, 81' Gjeci, 89' e 97' Owusu. Martedì 23 giugno, ore 20:30 - Final Four, semifinale: Inter-Juventus - Stadio "D. Manuzzi", Cesena.
UNDER 16 Lunedì 22 giugno, ore 20:00 - Playoff, finale Scudetto: Inter-Juventus - Stadio ‘’Tullo Morgagni’’, Forlì.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 21 giugno, ore 11:00 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Roma (andata 3-2) - KONAMI Football Centre, Milano.
(inter.it)
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