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fcinter1908 inter primavera U17, il programma delle Final Four: ecco quando si giocherà Inter-Juventus

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U17, il programma delle Final Four: ecco quando si giocherà Inter-Juventus

U17, il programma delle Final Four: ecco quando si giocherà Inter-Juventus - immagine 1
I nerazzurri di Handanovic, grazie all'incredibile vittoria in rimonta contro il Verona, se la vedranno con i bianconeri
Fabio Alampi Redattore 

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Si è completato il quadro delle semifinaliste della categoria U17. L'Inter, grazie all'incredibile vittoria in rimonta contro il Verona, ha conquistato il pass per il turno successivo, dove se la vedrà con la Juventus, che ha spazzato via la Roma con un doppio successo. L'altra semifinale vedrà di fronte Genoa (eliminata la Fiorentina), ed Empoli (battuta la Lazio). Entrambe le semifinali verranno disputate martedì 23 giugno a Santarcangelo (ore 17:30) e a Cesena (ore 20:30), mentre la finalissima andrà in scena giovedì a Cesena (ore 20).

U17, il programma delle Final Four: ecco quando si giocherà Inter-Juventus- immagine 2
Getty Images

Genoa-Fiorentina 5-2, Fiorentina-Genoa 3-1

Lazio-Empoli 0-0, Empoli-Lazio 1-0

Roma-Juventus 2-5, Juventus-Roma 2-1

Verona-Inter 0-0, Inter-Verona 4-3

Semifinale 1: martedì 23 giugno, Genoa-Empoli (Santarcangelo, ore 17:30)

Semifinale 2: martedì 23 giugno, Juventus-Inter (Cesena, ore 20:30)

Finale: giovedì 25 giugno a Cesena (ore 20)

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