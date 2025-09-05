Il Throttur e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane giocatore classe 2009

Il Throttur e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Björn Darri Oddgeirsson. Il giovane islandese si unirà inizialmente all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Aveva già svolto un periodo di prova con la squadra milanese ottenendo ottime impressioni, e per ora si allenerà e giocherà con le formazioni giovanili del club.

Considerato uno dei talenti più promettenti del Throttur, Björn Darri è nato nel 2009 e, nonostante appartenga ancora alla terza categoria giovanile, ha già collezionato allenamenti e presenze con la prima squadra.

È inoltre un punto fermo delle nazionali giovanili islandesi, con esperienze in U15, U16 e U17. Abitualmente gioca con la seconda squadra del Throttur, ma questa estate ha anche contribuito alla vittoria del club nella terza categoria al ReyCup, insieme ad altri giovani di spicco.

L’intesa tra Throttur e Inter non si limiterà al trasferimento: i due club hanno deciso di avviare una collaborazione più ampia, che prevede scambi e visite reciproche di giocatori e allenatori. Un progetto che offrirà preziose opportunità di crescita e di condivisione delle conoscenze, a beneficio di entrambe le società.

«Negli ultimi anni abbiamo investito molto nello sviluppo interno della nostra sezione calcistica, soprattutto a livello giovanile. Abbiamo assunto allenatori di alto livello e introdotto un programma ambizioso per quanto riguarda formazione e strutture. I risultati cominciano a vedersi: l’interesse dell’Inter per Björn Darri dimostra che persino uno dei club più prestigiosi d’Europa guarda al Throttur per trovare talenti. È per noi un grande riconoscimento, che speriamo sia solo il primo di molti. Facciamo naturalmente le nostre congratulazioni a Björn Darri e alla sua famiglia per questo importante traguardo, augurandogli successo dentro e fuori dal campo a Milano», ha dichiarato Kristján Kristjánsson, presidente della sezione calcistica del Throttur.

«Sono immensamente grato per questa opportunità e per il sostegno che ho sempre ricevuto dal Þróttur. Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che mi attendono all’Inter e di imparare il più possibile in questa nuova esperienza», ha affermato Björn Darri.

