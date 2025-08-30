FC Inter 1908
fcinter1908 inter primavera Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend

inter primavera

Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend

Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend - immagine 1
Tutti gli impegni del vivaio nerazzurro nel weekend 30-31 agosto
Gianni Pampinella
Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend- immagine 2
Getty Images

UNDER 20 Domenica 31 agosto, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Fiorentina vs INTER - Stadio Curva Fiesole, Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 30 agosto, ore 11:30 - Amichevole: INTER vs Lumezzane - Centro Sportivo Bortolotti, Sarnico (BG)

Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend- immagine 3
Getty Images

UNDER 17 Domenica 31 agosto, ore 11:00 - AmichevoleUdinese vs INTER - Stadio Gino Colaussi, Gradisca d'Isonzo (GO).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 31 agosto, ore 10:30 - Torneo Le Rose del MoscatoCampo Comunale Scanzorosciate (BG)

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 30 agosto, ore 16:00 - I Torneo Inaugurazione 2025: Milan vs INTER - Centro Sportivo Nichetti, Carpegnanica (CR).

