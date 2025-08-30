UNDER 20 Domenica 31 agosto, ore 11:00 - Campionato, 3ª giornata: Fiorentina vs INTER - Stadio Curva Fiesole, Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend
Tutti gli impegni del vivaio nerazzurro nel weekend 30-31 agosto
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 30 agosto, ore 11:30 - Amichevole: INTER vs Lumezzane - Centro Sportivo Bortolotti, Sarnico (BG)
UNDER 17 Domenica 31 agosto, ore 11:00 - AmichevoleUdinese vs INTER - Stadio Gino Colaussi, Gradisca d'Isonzo (GO).
UNDER 17 FEMMINILE Domenica 31 agosto, ore 10:30 - Torneo Le Rose del MoscatoCampo Comunale Scanzorosciate (BG)
UNDER 15 FEMMINILE Sabato 30 agosto, ore 16:00 - I Torneo Inaugurazione 2025: Milan vs INTER - Centro Sportivo Nichetti, Carpegnanica (CR).
