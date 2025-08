Inter Under 23, data e orario delle prossime amichevoli

Prosegue il cammino di preparazione dell’Inter U23 verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26

Matteo Pifferi Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 23:02)

Prosegue il cammino di preparazione dell’Inter U23 verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Reduce dal pareggio per 2-2 nella prima storica uscita contro il Trento e dalla sconfitta per 7-2 nel test in famiglia con l'Inter di Cristian Chivu, la squadra allenata da Stefano Vecchi scenderà in campo mercoledì 6 agosto per un nuovo test amichevole.

I nerazzurri affronteranno l’AlbinoLeffe all’AlbinoLeffe Stadium. Fischio d’inizio alle ore 18:00. La squadra guidata da Stefano Vecchi scenderà poi in campo anche domenica 10 agosto per affrontare in amichevole la Pro Vercelli. Il match si disputerà allo Stadio Silvio Piola di Vercelli con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Saranno dei test significativi per i nerazzurri, che proseguono il percorso di crescita e rodaggio in vista dell’impegno ufficiale fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00, quando l’Inter U23 sfiderà in trasferta il Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia Serie C.