"L’Inter corre veloce verso il primo test in vista della nuova stagione. Domenica mattina andrà in scena la sfida in famiglia contro l’Under 23 di Stefano Vecchi, che la prossima stagione prenderà parte al girone A di Serie C. Un'occasione per testare la prima settimana di preparazione e anche per vedere all'opera i talenti della seconda squadra. Si gioca ad Appiano Gentile alle 10.30 e il match sarà trasmesso su Dazn, anche se i tifosi nerazzurri fuori dall’Italia avranno l’opportunità di seguire la sfida sul canale YouTube dell’Inter. La live su quest’ultima piattaforma sarà visibile solo al di fuori del territorio italiano. L'U23, forte di diversi talenti campioni d'Italia con la Primavera l'anno scorso, sta costruendo la squadra che verrà. Ieri ha accolto in sede Richi Agbonifo, ala d'attacco del 2006 preso dal Verona e già nel giro delle under azzurre. Firmerà un contratto di cinque anni. La stagione scorsa ha segnato 13 gol e sfornato 11 assist. Altri volti nuovi: il centrale Giuseppe Prestia e il portiere Riccardo Melgradi, entrambi 31enni, il terzino destro Simone Cinquegrano (in prestito dal Sassuolo) e il diciottenne Tommaso Avitabile, altro esterno basso", scrive La Gazzetta dello Sport.