Sono 22 i ragazzi selezionati dal ct Alberto Bollini per il test match in programma mercoledì 15 gennaio a Madrid

A oltre un mese di distanza dal sorteggio della fase élite, la Nazionale Under 19 inizierà il nuovo anno con un'amichevole di prestigio contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 15 gennaio (ore 11.30, diretta su Vivo Azzurro TV) alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, a Madrid, preludio alla sfida nelle qualificazioni europee prevista per il 22 marzo.