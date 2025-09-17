FC Inter 1908
Ajax-Inter, anche Baccin e Kolarov in tribuna a seguire la Primavera di Carbone

L'attesa è terminata: allo Sportpark de Toekomst va in scena Ajax-Inter, match valido per la prima giornata di UEFA Youth League
L'attesa è terminata: allo Sportpark de Toekomst va in scena Ajax-Inter, match valido per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League.

Getty Images

I ragazzi di Benito Carbone affrontano i pari età dell'Ajax in una sfida tutt'altro che agevole. E come sempre, c'è anche l'occhio vigile della prima squadra a seguire i progressi dei giovani nerazzurri.

Sugli spalti, infatti, sono presenti Dario Baccin e Aleksandar Kolarov, il vice di Cristian Chivu, come raccolto dagli inviati di Fcinter1908.

