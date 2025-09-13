Taho 7
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Parma: Taho decisivo, Lavelli generoso, Bovio veterano
inter primavera
Primavera, pagelle Inter-Parma: Taho decisivo, Lavelli generoso, Bovio veterano
Pareggio a reti bianche per i nerazzurri di Carbone, che non riescono ad avere la meglio sugli avversari: i voti
Una sola parata, ma decisiva per salvare il risultato, quando tocca con la punta delle mani mandando in corner il tiro di Nwajei. Sicuro nelle uscite, sia basse che alte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA