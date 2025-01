Christos Alexiou, difensore e capitano dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 2-1 contro il Sassuolo: "Era molto importante vincere. Questa partita è stata tosta e difficile, nel primo tempo in 11 contro 11 è stata una partita, nel secondo in 11 contro 10 è stata diversa. Sono 3 punti importantissimi per noi: ci servivano e ce l'abbiamo fatta".