In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara del 1° Turno, si qualifica alla Semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non è

In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari della Finale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. Tutte le gare della Fase Finale si disputeranno allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo

In relazione alla classifica sopra riportata ed in applicazione dell’art. 2) del Regolamento del Campionato Primavera 1 2024/2025 “Trofeo Giacinto Facchetti”, retrocedono direttamente nel Campionato Primavera 2 2025/2026 le Società Sampdoria e Udinese.

5) Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026

In relazione alla classifica sopra riportata ed in applicazione dell’art. 4) del Regolamento del Campionato Primavera 1 2024/2025 “Trofeo Giacinto Facchetti”, le Società Bologna ed Empoli disputano il Play Out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 2025/2026, in gara unica, in casa della Società classificatasi al 17° posto.